Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама сняли на видео на фоне слухов о возможном серьезном ДТП с его участием. Кадры публикует портал «Чечня сегодня» в Telegram.

Издание сообщает, что Адам Кадыров показан в компании главы ОМВД России по Гудермесскому району Исхака Чалаева.

«Чечня сегодня» переводит диалог силовика и сына Кадырова:

«"Адам, мы в Шира-Бена?" (...) "Да. Ахмат — сила"».

Когда было снято видео, — неизвестно.

Шира-Бена — культурно-этнографический комплекс близ села Беной Ножай-Юртовского района. 14 января из этой же местности в прямой эфир выходил Кадыров-старший. На видео он опровергал свою госпитализацию. Судя по кадрам ЧГТРК «Грозный», в тот день в Шира-Бена находился и Адам Кадыров.

О возможном ДТП стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

На фоне появления слухов об Адаме Кадырове краснодарский депутат Сергей Климов выкладывал картинку, на которой изрбражен разбитый «Гелендваген», из которого высыпались ордена и медали. Позже ему пришлось оправдываться: