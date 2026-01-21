В Электростали похоронили юношу, умершего после конфликта с мигрантом в автобусе

В Электростали прошли похороны 18-летнего Ильи Полежаева, который погиб после конфликта в автобусе с уроженцем Таджикистана Имомали Турдиевым. Подозреваемый ранил юношу ножом на остановке, впоследствии молодой человек скончался в больнице.

Об этом в среду, 21 января, сообщили в Telegram-канале «Кровавая барыня».

— В Электростали похоронили Илью Полежаева — 18-летнего парня, погибшего в драке с выходцем из Таджикистана Имомали Турдиевым, — говорится в публикации.

Соблюдение общественного порядка контролировали росгвардейцы и полицейские. Церемонию прощания в морге посетили свыше 50 человек, среди них были как близкие погибшего, так и его одноклассники. Кроме того, проводить юношу в последний путь пришли молодые люди и девушки в одежде представителей правых и левых субкультур.

Конфликт между Полежаевым и Турдиевым произошел вечером 18 января. Подозреваемый ехал в автобусе и сделал замечание компании молодых людей, в числе которых был и потерпевший. Конфликт продолжился уже на улице. Там в сторону Турдиева распылили перцовый баллончик, а также выстрелили в него из ракетницы. В ответ он ударил юношу ножом. Впоследствии подозреваемого задержали. Он признался, что был в шоковом состоянии в момент убийства. Какое наказание грозит Турдиеву — в материале «Вечерней Москвы».