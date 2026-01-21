В РПЦ призвали не осуждать мусульман, набирающих святую воду

Протоиерей Андрей Ефанов призвал не осуждать мусульман, набирающих святую воду. О том, как реагировать, если человек, исповедующий ислам, участвует в христианских обрядах, он рассказал в интервью журналу «Фома».

Священник отметил, что существуют люди, исповедующие другие религии, однако участвующие в христианских традициях. Он добавил, что несмотря на то, что некоторые считают, что Бог во всех религиях един, пути спасения совершенно отличаются.

— Подобное утверждение далеко от истины, поскольку, несмотря на почитание Единого Бога в авраамических религиях, представления о Нем и пути спасения в них принципиально различны. Христианство не рассматривает ислам как религию, ведущую ко спасению, — рассказал Ефанов.

При этом священник подчеркнул, что нет необходимости переубеждать людей за их действия. Ефанов считает, что лучшее, что можно сделать — это предоставить все воле Божьего промысла, передает издание.

Ранее архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что употребление святой воды может принести не только пользу, но и вред. Священник объяснил значение крещенской воды.

