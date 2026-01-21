Протокол о пропаганде нетрадиционных отношений составили на владельца «Читай-города»

© Вечерняя Москва

Сети книжных магазинов «Читай-город» грозит запрет деятельности на три месяца — на ее владельца составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Об этом в среду, 21 января, сообщили в Йошкар-Олинском городском суде.

— В суд поступил протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), составленный в отношении ООО «Грамота», — цитирует заявление инстанции ТАСС.

Дату заседания по делу пока не назначили. Компания рискует получить штраф в размере до одного миллиона рублей или запрет деятельности до 90 суток.

Издательство Popcorn Books 13 января также объявило о закрытии. Руководители поблагодарили авторов и партнеров за семь лет совместной работы. В сентябре 2025 года Росфинмониторинг внес исполнительного директора издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в список террористов и экстремистов.