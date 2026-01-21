ГД приняла законопроект о запрете на депортацию иностранцев, воевавших в ВС РФ

Государственная дума (ГД) в среду, 21 января, приняла в первом чтении законопроект о запрете на депортацию иностранных граждан, которые воевали в составе Вооруженных сил (ВС) России.

Изменения затронут иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили службу по контракту и принимали участие в боевых действиях в составе ВС РФ или других военных формирований страны.

Согласно законопроекту, их нельзя будет депортировать из России. Также им не смогут отказать в получении разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на трудовую деятельность. Соответствующие документы нельзя будет аннулировать, говорится на сайте ГД.

Если Госдума одобрит законопроект в третьем чтении и президент России Владимир Путин его подпишет, он вступит в силу через 10 дней после публикации.

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев — штурмовиков СВО. Теперь соответствующий статус смогут получить бойцы, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили соглашения с Минобороны РФ и выполняли задачи в составе спецподразделений в ходе спецоперации.