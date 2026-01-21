Студентам посоветовали молиться святому Николаю перед экзаменами

Преподаватели и студенты традиционно вспоминают святого Николая накануне Татьянина дня, празднуемого ежегодно 25 января.

Священник Песоченской епархии Владислав Береговой поделился советом, как облегчить сдачу сессии.

— Помимо усердной учебы перед экзаменом стоит не забывать о другом: обязательно бежать в Николо-Кузнецкий храм и молиться святому Николаю. Кто может — читать акафист, а кто не успевает — хотя бы канон. В любой непонятной ситуации нам рекомендовали обращаться к святителю Николаю. При этом подразумевалось, что молитва не заменяет, конечно, учебу и хорошую подготовку. Итак, зубри, изучай — никаких гарантий не бывает, — объяснил священнослужитель.

Однако Береговой подчеркнул, что молитва не освобождает студентов от ответственности готовиться к экзаменам. Таким образом, совмещая молитвенную поддержку и прилежную подготовку, учащиеся имеют шанс сдать экзамены успешнее и спокойнее пережить сессионный период, сообщает Life.ru.

В современном мире многие сталкиваются с выгоранием — чувством усталости, раздражения и опустошения. Священник Береговой рассказал, как справиться с этим состоянием с помощью молитвы.