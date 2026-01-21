В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие картинки

Депутат Госдумы Ярослав Нилов высказался за введение наглядных предупреждений о вреде алкоголя, размещенных непосредственно на упаковках спиртных напитков.

© Вечерняя Москва

По его мнению, текущих надписей о рисках недостаточно, так как они малозаметны и не оказывают должного эффекта.

— Те надписи, которые содержатся на бутылках с алкоголем или на упаковке, их недостаточно. Их не видно, они не броски, не привлекают внимания, — подчеркнул он.

Чтобы усилить воздействие предупреждений, Нилов предложил заимствовать практику нанесения изображений поврежденных органов и последствий злоупотребления спиртным, аналогичную маркировке табачных изделий.

Подобные иллюстрации, считает парламентарий, лучше информировали бы покупателей о потенциальных угрозах здоровью и могли бы способствовать снижению уровня алкоголизма в стране.

Предложение Нилова основано на опыте зарубежных государств, где подобная практика давно внедрена и демонстрирует положительные результаты, сообщает 360.ru.

Российским властям стоит обратить внимание на антиалкогольные кампании, которые проводились в Советском Союзе, и перенять оттуда положительный опыт, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что в СССР данные меры снизили смертность и повысили рождаемость.