Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов

Министерство просвещения России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам на 2026/2027 учебный год. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сказано, что речь идет о предметах, соответствующих специальности или направлению подготовки, по которым осуществляется прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Минпросвещения. Согласно документу, минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42, по математике, физике, литературе и географии — 40, по информатике — 45, по истории — 38, по иностранному языку — 35, по биологии и химии — 39.

В январе Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году.

Для получения аттестата при сдаче ЕГЭ необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, а также на выбор сдать: математику базового уровня — на оценку «удовлетворительно» или профильную математику — минимум на 27 баллов.

Для подтверждения освоения образовательной программы нужно набрать по обществознанию — минимум 42 балла, по информатике — 40 баллов, по географии — 37 баллов, по физике, химии и биологии — 36 баллов, по истории — 32 балла, по литературе — 32 балла и по иностранным языкам — 22 балла.