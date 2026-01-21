Цену на памятник лидеру чеховской ОПГ сравнили с квартирой

Лидеру чеховской организованной преступной группировки (ОПГ) Николаю Павлинову, которого не стало год назад, установили памятник с блатными прощальными стихами. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Авторитет похоронен у храма рядом со священниками. Стоимость его памятника, по данным канала, сравнима с ценой на квартиру в регионе.

Об уходе Павлинова из жизни стало известно в январе 2025 года. За несколько дней до этого он пережил клиническую смерть и впал в кому. Его госпитализировали в больницу в подмосковном Чехове.

Авторитет был фигурантом уголовного дела по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. В январе 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам колонии, однако спустя пару лет освободил от отбывания наказания по состоянию здоровья.