Тысячи жителей российского города остались без отопления в 40-градусный мороз

Четыре тысячи жителей города Карабаш в Челябинской области остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Ситуация осложняется аномально холодной погодой. К вечеру температура воздуха может опуститься до -40°C. Об этом информирует тг-канал Ural Mash.

© Московский Комсомолец

Уже сейчас в некоторых многоквартирных домах температура не превышает +12 градусов. В связи с чрезвычайной ситуацией в городе введен режим повышенной готовности.

Место прорыва на тепловой магистрали оперативно обнаружено. На месте аварии работают аварийно-ремонтные и коммунальные службы в усиленном составе.

Для минимизации последствий коммунальщики применяют временные меры. Участок трубы, ведущий к зданию полиции, греют с помощью тепловых пушек. Работы по восстановлению магистрали ведутся в круглосуточном режиме.

На центральной площади города спасатели развернули пункты обогрева, куда могут обратиться все пострадавшие от аварии жители. Там можно согреться и получить горячее питание.