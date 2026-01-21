Известного российского журналиста отказались исключать из списка иноагентов

Московский городской суд оставил известного российского журналиста Илью Азара (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в списке иностранных агентов. О том, что представителя прессы отказались исключать из реестра, сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Азара на решение Замоскворецкого районного суда и отказал в ее удовлетворении.

Журналист обращался в Замоскворецкий районный суд с иском о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов Минюста. Однако судебная инстанция пришла к выводу, что доводы истца не нашли подтверждения.