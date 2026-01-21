Тату на теле, найденном в Босфоре, соответствуют описанию исчезнувшего российского пловца

Морская полиция Стамбула во вторник утром обнаружила и извлекла из вод Босфора тело неизвестного мужчины. Находка была сделана у берегов района Куручешме, недалеко от точки финиша ежегодного межконтинентального заплыва, прошедшего в августе.

По предварительной информации, татуировки на теле имеют значительное сходство с теми, что были у пропавшего в этом заплыве российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщила агентству РИА Новости мать спортсмена, Галина Свечникова.

«Cудя по татуировкам, нам говорят, что на 80% это он», - сказала она.

Официальная процедура идентификации и экспертиза в настоящее время продолжаются.

Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфорский пролив. Он не вышел на финиш, а его отсутствие было замечено организаторами лишь спустя несколько часов.

С того момента местонахождение спортсмена оставалось неизвестным. Поисковые работы проводились как с воды, так и с воздуха.