Хроника борьбы и выселение: чем для Лурье закончится квартирный скандал с Долиной

Спустя полтора года судебных разбирательств Полина Лурье получила ключи от пятикомнатной квартиры в Москве, которую купила у народной артистки Ларисы Долиной. Как сообщает aif.ru, юрист Иван Соловьев объяснил, почему знаменитость так долго съезжала из квартиры и может ли снова вступить в борьбу за нее.

Напомним, что Долина продала квартиру матери-одиночке Лурье за 112 млн рублей, а после заявила, что действовала под влиянием мошенников. Она обратилась в суд, чтобы вернуть жилье и выиграла несколько процессов. Конец 2025 года был одинаково напряженным как для Долиной, так и для Лурье. Артистка несколько раз выходила на сцену в слезах, а покупательница квартиры боролась со свалившейся на нее публичностью.

В результате 16 декабря Верховный суд РФ принял решение оставить жилье Лурье, а позднее Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. Певица должна была съехать до 30 декабря, но затягивала выселение. Сперва она попросила дать ей время на сбор вещей и переселение до конца новогодних каникул. Получив отказ, Долина все равно до последнего не отдавала ключи, а в середине января и вовсе уехала в отпуск в ОАЭ. Передача жилья состоялась 19 января.

Юрист Соловьев отмечает, что недвижимость уже можно назвать «бывшей» квартирой Долиной. С передачей ключей и подписанием акта судебные приставы прекратили исполнительное производство, квартира свободна от чужого имущества, а зарегистрированные там ранее лица выписаны.

«Таким образом, решение суда о выселении Долиной не только вступило в законную силу, но уже является исполненным. Сторона Долиной его не обжаловала. Сложно представить, какие новые обстоятельства в течение ближайших трех лет должны возникнуть, чтобы сторона Долиной решилась вернуться к предмету этого судебного акта», — объяснил эксперт.

Юрист также считает, что Долина затягивала с выселением из жилья сразу по ряду причин. Артистка испытывала проблемы с принятием того, что недвижимость придется отдать, неприязнь к стороне Лурье, а также хотела максимально испортить репутацию самого объекта, снизив таким образом его цену.