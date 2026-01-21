Жители уральского Карабаша остались без тепла в 30-градусный мороз

В городе Карабаш в Челябинской области в морозы остались без тепла жители двух микрорайонов. Для пострадавших подготовлены пункты временного размещения, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

"Отключения горячей воды и отопления произошли по улицам Металлургов, Ключевая и Комсомольская во 2-м микрорайоне, - пояснили в ведомстве. - Под отключение попали 32 многоквартирных дома с населением в 3762 человека, социально значимых объектов нет. На базе средней школы № 2 и средней школы № 4 в готовности пункты временного размещения. На месте происшествия дежурят сотрудники региональной системы ЧС и десять единиц техники".

В мэрии Карабаша сообщили об отключениях в двух микрорайонах города - 1-м и 2-м. Причина - авария в сетях.

"Сегодня при запуске системы отопления произошел порыв трубопровода. Для устранения аварии были оперативно предприняты меры по сливу воды из системы. Работы ведутся непрерывно, их планируется завершить сегодня ориентировочно до 17:00, - рассказали в городской администрации. - Настоятельно просим соблюдать спокойствие и терпение. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления подачи тепла".

В городе с шести часов утра введен режим повышенной готовности. Всех нуждающихся в помощи просят незамедлительно обращаться по номерам телефонов экстренных служб: 112, +7 (35153) 2-45-38, +7 (902) 606-21-12.