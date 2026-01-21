Против Долиной закрыли исполнительное производство

Против Ларисы Долиной закрыли исполнительное производство
Исполнительное производство против Ларисы Долиной закрыли, о чём свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
Это случилось почти сразу после того, как скандал с квартирой артистки в Хамовниках был окончательно урегулирован. Лариса Александровна выселена из жилья, и ключи от квартиры переданы новой хозяйке — Полине Лурье. Известно, что к моменту выселения Долина ещё не успела вернуться в Россию из Абу-Даби, где отдыхала вместе с семьёй.
Однако уже вчера артистка вышла на сцену на концерте, посвящённом памяти Владимира Высоцкого. ТАСС пишет, что говорить с журналистами и раскрывать, где теперь живёт, Долина не стала — лишь заверила, что устроилась она хорошо.
Долина впервые вышла на сцену после отпуска в Абу-Даби
Ранее директор Ларисы Долиной обратился к хейтерам певицы, заявив об эффекте бумеранга.
«Желать беды и горя человеку кармически опасно. Но тут у каждого свой выбор», — высказался он.