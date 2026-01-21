Стало известно, какие продукты Гренландия экспортирует в Россию

© Московский Комсомолец

В российских магазинах по-прежнему можно найти креветки и скумбрию из Гренландии, несмотря на то что остров ранее прекратил поставки рыбы и морепродуктов в РФ, сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, сайты крупных торговых сетей и небольших интернет-магазинов в России предлагают приобрести скумбрию производства Гренландии. Некоторые онлайн-магазины также предлагают произведенные на острове креветки.

При этом источники в рыбной отрасли рассказали, что РФ прекратила прямой импорт из Гренландии еще два года назад. Крупных покупок с тех пор не была. Власти острова также не сообщали о прямых поставках своей рыбы в Россию.

