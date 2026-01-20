Полярное сияние может появиться над европейской частью РФ в ближайшие 3 часа

Полярное сияние может появиться над европейской частью России в ближайшие 2–3 часа. Об этом рассказала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, условия для наблюдения явления будут примерно такими же, как и прошлой ночью. Это может стать самым большим шансом увидеть свечение в этом году, так как активность Солнца идет на спад и пока неизвестно, когда произойдут новые мощные вспышки напротив Земли.

Ранее ученые рассказали, что пик геомагнитного шторма, который произошел ночью 20 января, завершился, но может возникнуть повторное усиление. Общая продолжительность геомагнитного события будет длиться не менее суток, а полная стабилизация возможна только через 2–3 суток.

Вместе с тем в ночь на 20 января над территорией России и европейской части континента были замечены одни из наиболее сильных в XXI веке полярные сияния. Их нижняя граница достигала широты около 40 градусов.

