РГО открывает прием работ на XII фотоконкурс «Самая красивая страна»

Русское географическое общество (РГО) объявило о старте XII международного фотоконкурса «Самая красивая страна». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Михаил Вершинин/photo.rgo.ru

Прием работ продлится с 20 января по 31 марта 2026 года. Участвовать в проекте могут фотографы любого возраста и уровня подготовки, включая любителей, снимающих на смартфоны.

В 2026 году основные номинации конкурса остаются неизменными. Победитель каждой из них получит денежный приз в размере 250 тысяч рублей. Список категорий включает:

«Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Макромир»;

«Россия в лицах», «Магия стихии», «Живой архив»;

«Искусство дикой природы (арт-фото)» и «Снято на смартфон».

В честь юбилея РГО была создана спецноминация «180 чудес России», посвященная природному и культурному наследию страны. Также предусмотрен детский конкурс (до 16 лет включительно) с четырьмя номинациями и призами в размере 100 тысяч рублей для победителей.

Партнеры конкурса учредили дополнительные награды: «Заповедная Россия», «Снято на ловушку» и «Природный арт-объект». Победитель зрительского голосования получит подарок от РГО.

Главным нововведением года станет экспедиционный фототур в национальный парк «Сайлюгемский» (Республика Алтай) в августе 2026 года. Группа финалистов под руководством итальянского фотографа дикой природы Марко Урсо сможет провести съемку редких видов животных и растений на охраняемой территории.

В феврале и марте 2026 года в рамках образовательной программы фотоконкурса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке пройдут мастер-классы и портфолио-ревю в компании членов жюри и экспертной комиссии конкурса.

Оценка работ будет проходить в несколько этапов: первичный отбор независимой экспертной группой и финальное голосование жюри, в состав которого входят профессиональные фотографы, деятели культуры и искусствоведы. Итоги будут подведены на торжественной церемонии, лучшие снимки войдут в ежегодный фотоальбом.

Работы принимаются на сайтах photo.rgo.ru и photo-children.rgo.ru.