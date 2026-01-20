Умерла актриса Лариса Крамер

На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Крамер. О её кончине сообщил Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, на сцене которого она служила более полувека.

© Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

«С глубокой скорбью сообщаем: сегодня, 20 января, на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Ивановна Крамер», — говорится в официальном обращении театра.

Лариса Крамер посвятила Псковскому театру драмы 55 лет своей жизни — с 1961 по 2016 годы. За это время на его сцене она сыграла более 150 различных ролей, став одной из ключевых фигур в труппе.

Информация о дате и месте прощания с артисткой будет объявлена дополнительно.