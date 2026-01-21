Вузы опубликовали правила приема на 2026/2027 учебный год

Старт приемной кампании 2026 года неофициально дан: вузы опубликовали на своих сайтах подробные правила приема на 2026/2027 учебный год.

Успеть до 2 февраля

В них все - направления подготовки, минимальные баллы ЕГЭ, сроки подачи документов и дополнительных вступительных испытаний. И главное - список предметов, баллы ЕГЭ по которым потребуются для поступления.

У абитуриентов еще есть время "сверить часы": скорректировать предметы по выбору в заявлении на сдачу ЕГЭ. Подать его нужно до 2 февраля включительно.

В заявлении следует перечислить предметы, которые планируется сдавать. Для выпускников текущего года два экзамена обязательны - русский язык и математика. Уровень математики - базовый или профильный.

ЕГЭ в профиль

Напомним, федеральный, общий порядок приема был утвержден еще в ноябре 2024 года, однако недавно в него внесли поправки.

Основных моментов несколько.

С этого года документы на поступление больше нельзя подавать через информационные системы вузов. Они часто сбоили, "подвисали". Теперь только три пути: лично в вузе, через сервис "Поступление в вуз онлайн" или по почте.

Также с 2026 года целевые места будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ. Так у каждого работодателя будет свой "кадровый резерв".

Новинка для выпускников колледжей, которые хотят продолжить обучение в вузе. Раньше все они могли поступить в вуз без ЕГЭ, а только по внутренним вступительным испытаниям. Теперь этот вариант доступен только при приеме на программы того же профиля, что был в колледже. В остальных случаях придется сдавать Единый госэкзамен.

А еще стало больше направлений, где обязательным экзаменом становится физика.

Срез Олимпа

Кроме того, некоторые университеты скорректировали список олимпиад, которые дают право стать студентом без вступительных испытаний (БВИ). Возможно, именно так в вузах надеются справиться с наплывом олимпиадников, которые занимают по некоторым направлениям все бюджетные места, не оставляя шансов обычным абитуриентам.

Проблема острая, ее признают в вузах. В прошлом году даже звучали предложения установить квоту на прием призеров и победителей олимпиад. Но таких чувствительных изменений пока не произошло. Топовые вузы пошли по другому пути. Так, главное новшество в МГУ имени Ломоносова - прописано соотнесение международных олимпиад с конкретными направлениями подготовки. Для многих направлений (прежде всего мехмата, ВМК, физики, экономики и ряда других) четко определено, какие именно международные олимпиады считаются профильными. Раньше такого не было.

В МГТУ имени Баумана существенно изменился перечень олимпиад, дающих право на поступление без вступительных испытаний. Как рассказали "РГ", это связано с тем, что именно так можно предотвратить ситуацию конкурса среди ребят этой категории.

"Для направлений, где такое произошло в прошлом году перечень олимпиад, дающих БВИ, был сокращен. Это IT и робототехника. Других направлений это изменение не коснулось, как и перечня олимпиад, дающих право поступления без экзаменов в филиалы вуза", - пояснили в университете.

В МФТИ сократили число олимпиад почти на треть: с 50 до 35. А балл ЕГЭ, необходимый олимпиадникам по профильному предмету, теперь не 75, а 80 и даже выше.

"РГ" узнала в вузах, какие еще изменения и новинки ждут абитуриентов 2026 года.

Маргарита Кузнецова, руководитель офиса нового набора Сибирского федерального университета:

- В СФУ изменения коснулись ряда направлений: радиотехника, конструирование и технологии электронных средств связи, радиоэлектронные системы и комплексы, специальные радиотехнические системы, фотоника и оптоинформатика, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника. Для поступления на эти специальности стал обязательным ЕГЭ по физике. Рекомендуем всем абитуриентам, прежде чем записываться на ЕГЭ, ознакомится с правилами приема на сайте. Учитывая востребованность инженерных направлений и значительные контрольные цифры приема, стоит выбрать одним из ЕГЭ именно физику. А если есть необходимость в дополнительных знаниях, то мы открыли онлайн-курсы для подготовки по физике.

Кирилл Александров, первый заместитель председателя приемной комиссии Университета ИТМО:

- Самые заметные изменения в обновленных правилах приема в вузы касаются целевого обучения. Если раньше университет просто выделял целевые места на направлении, то теперь каждое такое место будет закреплено за конкретным заказчиком. В правилах приема теперь будет указано, например, не "5 целевых мест на программе", а "1 место от Компании А" и "1 место от Компании В". Система целевого обучения станет прозрачнее - с новыми изменениями абитуриент сможет более четко проектировать свою карьерную траекторию от вуза до работодателя.

Дмитрий Бенеманский, директор медиацентра УрФУ:

- В Уральском федеральном университете в 2026 году изменения в перечне вступительных испытаний коснулись сразу 18 направлений. Большая часть изменений связана с заменой профильной математики на физику. Профильная математика стала предметом по выбору. Это касается, в том числе, направлений "Радиотехника", "Конструирование и технология электронных средств", "Электроника и наноэлектроника", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Приборостроение", "Оптотехника", "Ядерные физика и технологии" и других.

На направлении "Таможенное дело" в список ЕГЭ по выбору добавилась история, на "Политологии" добавились информатика и математика. На направлении "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере" обязательным предметом стала математика, а в список предметов по выбору добавились история, литература.

Поступающие на "Философию" теперь смогут выбрать для сдачи литературу.

Юрия Анфимов, ответственный секретарь приемной комиссии Московского Политеха:

- Главная новость приемной кампании 2026 года - открытие Передовой школы инженерного дизайна. Школа готовит специалистов для авиации, автомобилестроения, судостроения и железнодорожного транспорта. На программу "Транспортный и промышленный дизайн" выделено 30 бюджетных мест на очную форму в рамках школы и ещё 15 мест на очно-заочную форму на транспортном факультете. Особенность школы в том, что она объединяет в одной команде инженеров-конструкторов и дизайнеров. Все преподаватели имеют опыт работы на производстве, студенты будут осваивать стилистику транспортных средств, эскизирование, макетирование, прототипирование в тесной связке с реальными предприятиями.

Значительно расширен прием на IT-направления: программа "Автоматизированные системы обработки информации и управления" получила 220 бюджетных мест на очной форме - это один из самых больших наборов в университете. Появилось 91 бюджетное место на специальность "Информационная безопасность автоматизированных систем". На "Интеллектуальные беспилотные системы" выделено 70 бюджетных мест.

Вырос набор на инженерных и транспортных направлениях.

Ольга Ребковец, и. о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга:

В 2026 году университет запускает три новые образовательные программы, две из которых напрямую связаны с природным потенциалом Камчатки.

Открывается программа "Электроэнергетика и электротехника" с профилем "Геотермальная энергетика" - 15 бюджетных мест. Это редкое направление для России, которое готовит специалистов для работы с возобновляемыми источниками энергии. Выпускники смогут работать в электроэнергетических компаниях как на Камчатке, так и в других регионах страны, и за рубежом. Практику студенты будут проходить в ведущих отраслевых организациях. Для поступления нужны результаты ЕГЭ по физике, русскому языку и на выбор - математике, информатике или химии.

Возвращается программа "Журналистика и медиакоммуникации" по запросу работодателей и абитуриентов - выделено 10 бюджетных мест.

Впервые открывается программа "Архитектура и градостроительство" - 10 бюджетных мест. Поступающим предстоит сдать дополнительное творческое испытание: творческий рисунок "Композиция в графике". Программа связана с реализацией федерального проекта "Кампус первооткрывателей".

Университет также участвует в создании "Кампуса первооткрывателей" в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети".