Камчатка не справляется с последствиями зимних снегопадов

Губернатор Камчатки обратился за помощью к правительству Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. По словам Владимира Солодова, сегодня на Камчатке нет необходимого количества специализированной высокопроходимой техники.

Корреспондент "РГ" дозвонился до камчатского журналиста Людмилы Москвичевой. Вот что она рассказывает о жизни в эпицентре небывалой пурги:

"Честно, даже не знаю, как и охарактеризовать нашу жизнь… Той, привычной городской жизни нет с декабря месяца. Я сегодня впервые за две недели поехала по своим делам из дома. Такси не заказать, они не могут проехать. Нужно дойти до центральной дороги. Чтобы до нее дойти, ты бредешь по "козьим тропкам" либо лавируешь мимо едущих машин. Попасть под колеса шанс - наилегчайший.

Выйдя на главную дорогу - там движение в одну полосу. И огромная "пробка". Такое чувство, что весь город стоит в этой пробке. Мне повезло, увидел знакомый и подвез на попутке.

Центральные дороги прочищены в одну полосу вместо четырех, машины едут просто впритирку. Про наличие тротуаров говорить и не приходится.

Некоторые предприятия или торговые центры, у которых имеется своя техника, они более-менее расчистили свои парковки. Нашла компанию, которая занимается расчисткой дворов. Приехали, у нас стандартная 4-подъездная пятиэтажка. Сказали, чтобы почисть наш двор, нужно заплатить 212 тысяч рублей. Если хотите, скидывайтесь всем домом, вывезем снег.

Я в ближайший месяц не жду, чтобы кто-то приехал чистить наш двор и наши межквартальные дороги. Это исходя из наших реалий. Для детей закончилась неделя дистанционного обучения, я завтра дочь в школу не поведу, я ее не просто доведу.

Синоптики нас снова "обрадовали": с 26 января ждем такой же циклон. Если он придет, не могу даже представить, что будет.

Мелкие магазины пустые стоят, там почти ничего в продаже нет. В больших магазинах вечерами овощей, фруктов тоже в продаже нет. Все сметают за день. От былого ассортимента осталась примерно половина, вечерами молочки, хлеба, яиц, как правило, нет.

Власти обещают в ближайшее время очистить социально важные объекты: школы, больницы, детские сады. Но сил и средств для этого явно не хватает.

Сегодня, не дай бог, что случись, к нам скорая помощь не проедет. Несколько дней назад муж на тросе тащил скорую помощь от центральной дороги до нашего района. Потом соседи на носилках тащили больного до машины через несколько домов.

У нас на улице Терешковой произошел пожар в многоквартирном доме, пожарная машина застряла возле первого подъезда, а дом длинный, пожарные рукава тянули через весь дом. Там настоящий коллапс был. Перед Новым годом семья погибла на пожаре, пожарные не смогли вовремя приехать, потушить пожар.

Камчатка - очень непредсказуемый регион в плане погоды. Считаю, что власти расслабились, несколько зим подряд были малоснежными, думали, что так всегда будет. Но нет, это Камчатка.

Нет нужного запаса техники и рабочей силы. Это видно невооруженным глазом.

Раньше специальной снегоуборочной техники было намного больше. У меня родители работали в организации, которая занималась чисткой улиц. Я это знаю не понаслышке.

Губернатор края запросил помощи у федерального центра. Во-первых, эту помощь надо было раньше просить, еще в декабре было видно, что своими силами не справимся с циклонами. Непонятно пока, что это будет за помощь, какими самолетами ее к нам доставят? И когда?..

Честное слово, не представляю и не понимаю что дальше будет. Вы не представляете, сколько машин стоит, которых замело снегом метров на пять. Какая масса снега на них лежит! Что от машин останется? Весна задаст очень много вопросов".