Собчак сделала заявление о Трампе после обнародования им переписки с Макроном

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак иронично высказалась о президенте США Дональде Трампе после публикации им переписки с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Собчак сравнила американского президента со школьником и усомнилась в адекватности происходящего.

— Уже все в этом мире давно пошло по ***... Трамп, как школьник, публичит чужие скриншоты, — написала она.

Описывая ситуацию в целом, телеведущая добавила в своем Telegram-канале, что происходящее выглядит абсурдно, и резюмировала происходящее фразой «этот мир все, несите новый».

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил провести встречу G7 с участием России.

4 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что не рассматривает возможность возвращения страны в группу G8. В интервью он ответил на соответствующий вопрос отрицательно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что России интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство.

