Исследование Rambler&Co: как россияне возвращаются к работе после новогодних праздников

Плавный старт, планирование и ритуалы помогают пережить первые рабочие дни.

В начале 2026 россияне провели на новогодних выходных рекордные 12 дней, а в следующий раз настолько длинные каникулы возможны только в 2032 году! В первые рабочие дни года медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как им дается выход на работу к привычным обязанностям.

23% опрошенных признались, что возвращаются к делам спокойно, понимая, что требуется время «на раскачку». Еще 22% почти не чувствуют разницы между большими каникулами и обычными выходными, а 17% и вовсе выходят на работу с интересом. При этом для 22% адаптация все же занимает пару дней, а 16% ощущают резкий контраст и признаются, что возвращение дается очень тяжело.

Главным способом мягко войти в рабочий ритм остается структура. Почти треть (32%) респондентов считают, что лучше всего помогает четкий план и расставленные приоритеты, а 30% делают ставку на небольшую нагрузку и простые задачи в первые дни. Ритуалы, которые скрашивают рабочий день, – кофе, прогулки, ранний сон – поддерживает пятая часть (20%) опрошенных. Еще 18% честно признаются, что никакие инструменты не работают и остается только переждать этот период.

На практике начало работы после каникул чаще всего выглядит не так бодро, как хотелось бы. 35% начинают с медленного погружения – разбора почты, чатов и попыток вспомнить те самые задачи «после праздников». Почти столько же, 34%, вынуждены сразу включаться в плотный график с встречами и срочными задачами. 17% предпочитают начать с наведения порядка на рабочем месте, 9% откладывают старт из-за прокрастинации, а 5% сталкиваются с ощущением паники из-за накопившихся дел.

Идеальный формат выхода после длинных выходных, по мнению респондентов, должен быть максимально щадящим. По 26% голосов набрали варианты с плавным стартом без срочных дедлайнов и полной свободой темпа. Короткую рабочую неделю считают оптимальной 18%. Еще 19% готовы включаться в задачи по обычному графику. Возможность удаленной или гибкой работы важна для 11% участников опроса.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 16 января 2026 года, в нем приняли участие 2 503 интернет-пользователя.