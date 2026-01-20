Резкая вспышка ОРВИ наблюдается в России после новогодних праздников

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в России после новогодних праздников и школьных каникул.

В ведомстве подчеркнули, что прирост случаев составил примерно 1,5 раза и связан с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы.

На третьей неделе января, по данным службы, зарегистрировано около 15,2 тысячи случаев гриппа, что сопоставимо с показателями предыдущей недели. Среди вирусов по-прежнему доминирует штамм A (H3N2). Кроме того, в первые рабочие дни 2026 года отмечен небольшой рост заболеваемости COVID-19 — более 5,4 тысячи случаев.

В целях профилактики в образовательных организациях проводят утренние фильтры и при превышении суммарной заболеваемости ОРВИ в 20 процентов допускается приостановка или временное закрытие учебного процесса. В ведомстве порекомендовали гражданам соблюдать меры профилактики.

