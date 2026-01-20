В Госдуме предложили включить мобильные телефоны в потребительскую корзину

В неё необходимо добавить и покупку компьютеров, а также расходы на юридические услуги и книги, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его мнению, базовый потребительский набор должен лучше отражать реальные потребности граждан.

«В справедливой потребительской корзине нужно на треть увеличить нормативы потребления свежей рыбы, мяса, фруктов, овощей. Нужно учитывать расходы граждан на обеды на работе. А нормы потребления растительного масла, жиров, картофеля и хлебобулочных изделий сократить, потому что это питание нездоровое и в больших количествах вредно», — подчеркнул Миронов в интервью РИА Новости.

Ранее Росстат обновил набор товаров потребительской корзины на 2026 год. Из списка исключили товары и услуги, которые утратили актуальность для широкого потребления, в том числе стационарный телефон, услуги по замене элементов питания в наручных часах, дезинфицирующие средства. В перечень добавили печень птицы, помаду, жидкие средства для стирки, строительные блоки и курьерскую доставку.

Парламентарий также предложил привязать прожиточный минимум к потребительской корзине и установить его на уровне 60 тыс. рублей.