Законопроект внесён в Госдуму. Он предусматривает доплаты в размере не менее 40% от оклада. Авторы законопроекта предлагают дифференцировать размер надбавки в зависимости от продолжительности педагогического стажа в конкретном регионе, пишет «Российская газета». Предполагается, что в финансировании выплат будут участвовать региональные власти совместно с Минобрнауки. Авторы законопроекта рассчитывают, что введение дополнительных выплат позволит сократить текучесть кадров в высшей школе, повысить привлекательность работы в региональных вузах и поддержать молодых преподавателей.