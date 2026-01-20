В Крыму без света остались жители четырех районов и Джанкоя

Жители четырех районов и города Джанкоя в Крыму оказались отключены от электричества из-за технологических нарушений. Электричество планируют подключить в течение трех часов, сообщает предприятие "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. В течение 3 часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что подсчитать точное количество отключенных от электроэнергии потребителей пока невозможно.

В целом в этих районах и городе проживают около 200 тыс. человек.