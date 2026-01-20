В МВД сообщили о способе защиты учетных записей пожилых на «Госуслугах»

В МВД предложили использовать функцию «Доверенный контакт» для дополнительной защиты аккаунтов пожилых родственников на портале «Госуслуги» от мошенников.

Функция «Доверенный контакт» на портале «Госуслуги» может стать дополнительной мерой защиты учетной записи пожилого родственника от действий мошенников, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

Специалисты ведомства подчеркивают, что эта опция позволяет существенно снизить риск неправомерного доступа к личным данным.

В случае необходимости восстановления пароля SMS-код для подтверждения будет отправлен на номер телефона доверенного лица. При этом доверенное лицо не получает доступа к личному кабинету и не может выполнять какие-либо действия от имени пользователя.

Для подключения функции необходимо зайти в личный кабинет на портале, выбрать раздел «Профиль», затем «Безопасность» и «Доверенный контакт». Далее требуется указать близкого человека с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах», а также его паспортные данные и номер телефона, используемый для регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники выманили у 76-летней жительницы Москвы все сбережения и два слитка золота под предлогом того, что ее электронной подписью якобы завладели злоумышленники.

Накануне в МВД предупредили, что мошенники рассылают сообщения от имени «Госуслуг» с просьбой перезвонить в якобы службу поддержки, используя похожие логотипы и персональное обращение к получателям.

МВД также сообщало о массовых фишинговых атаках с помощью искусственного интеллекта.