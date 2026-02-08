Каким цветом в Южной Корее нельзя писать имена

Хотя общество сильно шагнуло вперед, во многих странах до сих пор сохраняются некоторые табу из прошлого. Так, например, в Южной Корее нельзя писать имена красным цветом. И хотя это правило не закреплено законодательно, оно по сей день соблюдается в повседневной жизни. «‎Рамблер» расскажет, как появился этот обычай и с чем он связан.

© tsuchikure/iStock.com

Происхождение традиции

Истоки этого запрета уходят в традиционную корейскую культуру и погребальные практики. В доиндустриальной Корее красный цвет был тесно связан с загробным миром. Имена умерших людей нередко записывали красными чернилами в родовых книгах, списках усопших и на поминальных табличках.

Красный цвет использовался как маркер окончательного разрыва человека с миром живых. Он сообщал о том, что носитель имени перешел в иной, потусторонний мир. Поэтому запись имени живого человека красным цветом воспринималась как символическое «приписывание к мертвым».

Конфуцианская система взглядов

Корейское общество на протяжении веков формировалось под сильным влиянием конфуцианства. В рамках этой философской традиции имя человека имело особую ценность и отражало его социальный статус, семейную принадлежность и честь рода.

Любое неуважительное обращение с именем воспринималось как посягательство на личное достоинство. Запись имени красным цветом трактовалась как крайне неблагоприятный знак, способный навлечь несчастье, болезни или преждевременную смерть. В традиционном мышлении это приравнивалось к словесному проклятию.

Почему вьетнамцы не едят бананы перед экзаменами

Административная практика и наказания

В период династии Чосон (XIV–XIX века) красные чернила использовались в официальных документах для обозначения приговоров, наказаний и смертных казней. Имена преступников, приговоренных к высшей карательной мере, фиксировались именно красным цветом.

Таким образом, красная запись имени ассоциировалась не только со смертью как фактом, но и с государственной карой, позором и социальной изоляцией. Эти ассоциации закрепились в коллективной памяти и передавались из поколения в поколение.

Разграничение допустимого и недопустимого

Важно отметить, что сам красный цвет не считался в Корее исключительно негативным. Напротив, он активно использовался в быту как защитный и «отгоняющий зло» цвет. Красными могли быть печати, амулеты, элементы одежды или праздничного декора.

Ключевым моментом было именно сочетание красного цвета с именем живого человека. Это сочетание считалось недопустимым, в то время как использование красного цвета в других контекстах не вызывало негативной реакции.

Современная Южная Корея

В современной Южной Корее запрет на красные имена сохраняется. В школах учителей предупреждают не подписывать работы учеников красной ручкой. В офисной среде красный цвет не используют для обозначения имен в списках, документах или на бейджах.

Даже в неформальной переписке — например, в открытках, записках или на подарочных упаковках — большинство корейцев избегает писать имя адресата красным цветом. Это воспринимается как грубость, даже если человек не верит в суеверия. Иностранцам, живущим или работающим в Южной Корее, зачастую специально объясняют этот культурный нюанс, чтобы избежать неловких ситуаций.

Ранее мы писали, зачем вьетнамцы пьют кровь кобры.