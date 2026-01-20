Популярный курорт закрыл десятки пляжей из-за нашествия акул

Власти Австралии закрыли для купания 20 пляжей в районе побережья Сиднея после четырёх нападений акул на сёрферов за последние двое суток. Об этом сообщает местный телеканал 9News.

Эксперты предупреждают, что следующая неделя может стать самой опасной за последние годы из-за повышенной температуры воды и её замутнения. По их словам, это привлекает акул ближе к берегу.

Отдыхающим советуют полностью воздержаться от купания в прибрежных водах вокруг города.

