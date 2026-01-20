Украинцы продают символику СС в интернете

На Украине в интернете свободно продаются вещи с символикой СС.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, за 11 тыс. гривен (около 20 тыс. рублей) на Украине можно приобрести форму штандартенфюрера (полковника) — китель, фуражку с атрибутикой эсэсовских войск — «Мёртвой головой».

Также около 2,6 тыс. гривен (4 654 рубля) предлагается заплатить за ременные пряжки СС.

Осенью сообщалось, что на Украину через Польшу пытались ввезти 14 тысяч марок с изображением Гитлера.

В ноябре Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях кадры встречи с украинскими нацгвардейцами. На их шевронах рядом с трезубцем были знаки, напоминающие эмблему СС.