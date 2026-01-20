Роспотребнадзор: В России фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

После новогодних праздников в России фиксируется подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В Российской Федерации после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в 1,5 раза, что связано с возращением граждан в трудовые и образовательные коллективы. На третьей неделе было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа, что практически на уровне предыдущей недели. Среди штаммов по-прежнему доминирует A(H3N2). В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 – зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев», – говорится в сообщении.

В целях профилактики в образовательных организациях проводятся утренние фильтры. При суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам быть особенно внимательными к состоянию своего здоровья и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Самое главное – не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.