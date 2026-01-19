Трансплантация почки стала бесплатной в России

С 2026 года операцию по трансплантации почки начали делать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в понедельник, 19 января, сообщил академик РАН и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.

— Регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было до этого, потому что трансплантация почки включалась в госзадание и была достаточно ограничена по возможностям региона, — рассказал врач.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА Новости.

16 января Министерство здравоохранения России сообщило, что в программу ОМС добавили фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря, трансуретральную резекцию, фотодинамическую терапия при раке пищевода и лазерную коагуляцию глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией.