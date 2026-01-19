На Запорожской АЭС возобновили работу линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

Об этом сообщили в Telegram-канале «Росатома».

«Теперь энергоснабжение станции снова идёт сразу по двум линиям — «Ферросплавная-1» и «Днепровская», — приводятся слова главы «Росатома» Алексея Лихачёва в публикации.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ремонтные работы под контролем МАГАТЭ начались на резервной ЛЭП «Ферросплавная-1», соединяющей ЗАЭС с энергосистемой Украины.