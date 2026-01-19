Россиян научили предсказывать погоду

Сбываются только те народные приметы, которые связаны с физическими характеристиками атмосферных процессов в погоде. О том, по каким признаками россияне могут предсказывать погоду, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Lenta.ru

Например, когда солнце садится в облака, значит, с запада приближаются циклоны, которые несут с собой дожди, объяснил Шувалов. Если ласточки начинают летать низко, то это происходит из-за снижения атмосферного давления, которое тоже свидетельствует о приближении циклонов и дождей. Поэтому в народе принято считать, что ласточки летают низко к дождю.

Однако приметы, которые привязаны к конкретному календарному дню (например, что погода на Крещение предскажет, каким будет год) не обладают метеорологической точностью, отметил синоптик.

Ранее москвичей предупредили, что на предстоящие выходные, 24 и 25 января, придется пик похолодания — морозы будут достигать минус 25 градусов.