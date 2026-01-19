Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа

Русская православная церковь (РПЦ) не устанавливает обязательного требования к смене фамилии женами при вступлении в брак, сообщил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Данный вопрос отнесен к личным предпочтениям супругов и не считается предметом церковных догматов.

© Вечерняя Москва

— Как отвечают священнослужители, решение о фамилии остается за самими супругами, которые должны обсудить его с любовью и взаимным уважением, стараясь избежать ненужного конфликта, — объяснил Иванов.

Хотя смена фамилии символизирует объединение семей, важнее мотивы, стоящие за этим выбором. Переход на новую фамилию должен происходить добровольно и осознано, без страха общественного мнения или чувства долга перед традицией.

Если женщина решает сохранить девичью фамилию, причиной этому не должна быть гордость или профессиональные амбиции, считает депутат. Таким образом, в данном вопросе РПЦ оставляет семье полную свободу принятия решений, исходя из собственных убеждений и чувств, сообщает News.ru.

