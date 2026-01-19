Блогерша Карина Штерн умерла от рака в возрасте 23 лет

© Соцсети

Популярная блогерша Карина Штерн скончалась на 24-м году жизни после трех лет борьбы с агрессивной формой рака.

Об этом в понедельник, 19 января, рассказал ее отец Михаил.

— Несмотря на диагноз, она заряжала всех и все вокруг своей энергией и позитивом. Она была для многих той самой искоркой, за эти три года борьбы она прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают, исполнила свои детские мечты, — написал он в социальных сетях.

По словам Михаила, девушке диагностировали альвеолярную рабдомиосаркому. Причем болезнь вернулась спустя несколько месяцев ремиссии. Смерть констатировали 18 января. Известно, что прощание пройдет в Барнауле, однако дата похорон пока неизвестна.

В ноябре еще одна популярная блогерша Ирина Небога скончалась в возрасте 21 года, также от онкологии. 16 ноября в ее социальных сетях вышло прощальное запланированное сообщение, в котором Небога рассказала подписчикам о своей смерти. Девушка активно вела блог в Сети, в котором рассказывала о своем онкологическом заболевании. Ей диагностировали саркому Юинга в 16 лет. За время лечения она прошла десятки курсов химиотерапии, а также несколько операций и реабилитаций.