Как выселяли Ларису Долину

В Москве закончилось выселение российской певицы Ларисы Долиной из скандальной квартиры. Процедура прошла утром в районе Хамовники в присутствии служащих ФССП, полиции, понятых и адвоката новой хозяйки жилища Полины Лурье Светланы Свириденко. Об этом сообщает Lenta.ru.

Информация о процессе передачи ключей новым владельцам разнится. По одним данным, судебным приставам пришлось вскрывать квартиру. По другим данным, представители Долиной добровольно открыли и передали ключи адвокату Лурье. Под вопросом остается судьба некоторых вещей артистки, которые она не успела вывезти. По закону приставы должны были провести их опись.

По словам очевидцев, Лариса Долина лично у скандальной квартиры так и не появилась. По слухам, в настоящее время певица отдыхает в люксовом отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Telegram-канал Mash оценил двухнедельный отпуск звезды в 1,4 миллиона рублей. Артистка остановилась в премиальном номере и взяла пакет Ultra All Inclusive, в который входило семь ресторанов, бары, спа, бассейн и фитнес.

