Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье кричала от радости, когда узнала о передаче ключей от жилья, рассказала её адвокат Светлана Свириденко.

«Полина кричала от радости», — поделилась в беседе с журналистами адвокат новой собственницы квартиры в Хамовниках.

Адвокат добавила, что эмоции Лурье понятны, учитывая то, как долго она этого ждала.

19 января приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках.