Адвокат рассказала о реакции Лурье на получение ключей от купленной квартиры
Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье кричала от радости, когда узнала о передаче ключей от жилья, рассказала её адвокат Светлана Свириденко.
«Полина кричала от радости», — поделилась в беседе с журналистами адвокат новой собственницы квартиры в Хамовниках.
Адвокат добавила, что эмоции Лурье понятны, учитывая то, как долго она этого ждала.
19 января приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках.