Судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной.

Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Сегодня квартира была передана Лурье и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства», — цитирует её РИА Новости.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова заявила, что судебные приставы прибыли в квартиру в Хамовниках для проверки факта её добровольной передачи Лурье.