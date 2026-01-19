Павел Шумилин стал директором по клиентскому опыту «МегаФона»

Павел Шумилин назначен на позицию директора по клиентскому опыту «МегаФона». Шумилин будет подчиняться генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану и займется проведением глубокой трансформацией клиентского пути и выведением его на уровень стратегического актива.

© Пресс-служба «МегаФона»

Отмечается, что в наступившем году «МегаФон» обновил позиционирование, взяв курс на доверие и ответственность в отношениях с абонентами. Таким образом, Павлу Шумилину и его команде предстоит изучить накопленный клиентский опыт и создать новую модель взаимодействия с абонентами, исходя из их ожиданий, цифровых и ИИ-возможностей телекома и вызовов рынка. В результате, оператор будет не просто учитывать пожелания, но и прогнозировать каждый шаг абонента, чтобы сотрудничество с компанией было и комфортным, и ценным для пользователей.

«Мы усиливаем команду клиентского опыта и стремимся глубже встраивать обратную связь в процессы создания и развития телеком услуг», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Он также отметил, что опыт Павла в сервис-дизайне, в том числе в международных проектах, позволит компании применить передовые практики и перейти к новым стандартам качества, по которым клиенты сами определяют лучшего оператора.

Шумилин имеет техническое образование, он окончил Курский государственный университет по специальности «Информатика и вычислительная техника». На протяжении последних 12 лет трансформировал и развивал клиентский опыт в российских и международных IТ и финтех-компаниях.