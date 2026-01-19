Раскрыты подробности процедуры принудительного выселения Долиной

Служба судебных приставов с помощью сотрудников полиции и участкового для фиксирования событий, а также с участием либо управляющей компании, либо, возможно, специализированной компании, вероятно, вскроет и поменяет замок на двери бывшей квартиры Ларисы Долиной. О подробностях процедуры выселения «Ленте.ру» рассказал юрист Юрий Капштык.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Кроме судебных приставов, на адрес приехал адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье.

Юрист предположил, что замки в бывшей квартире Долиной поменяют, после чего будет составлен соответствующий акт. Имущество, которое находится в квартире, подлежит описи в составе комиссии, в которую будут включены и представители службы судебных приставов, и управляющей компании, добавил он.

«Вероятнее всего, имущество будет передано управляющей компании в какое-либо помещение. Возможно, оно будет согласовано с службой судебных приставов, временный какой-то склад. Вещи, естественно, будут упакованы. Опись будет составлена и заверена всеми присутствующими лицами, в том числе представителем Полины Лурье и если будет кто-либо все-таки со стороны Долиной», — объяснил юрист.

Вернуть Долина свое имущество сможет через службу судебных приставов, однако для этого придется составить соответствующий акт его передачи по описи, которая будет составлена в момент выселения. Также с певицы могут взыскать исполнительский сбор в размере 7 процентов и расходы, связанные с привлечением транспортной компании либо аренды складского помещения, в котором будет находиться имущество.

Адвокат Долиной объяснила, зачем приставы приехали в квартиру певицы

Ранее сообщалось, что Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры в Хамовниках. Принудительное выселение осуществляется приставами в присутствии двух понятых и сотрудников полиции.