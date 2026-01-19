Сколько заплатит Долина за принудительное выселение: сумма внушительная

Ларису Долину сегодня из квартиры начали выселять судебные приставы. Их автомобиль утром подъехал к элитному дому звезды в Хамовниках. Несмотря на то, что Долиной на месте нет, за процедуру принудительного выселения придется платить именно ей. О том, во сколько это может обойтись звезде, выяснили корреспонденты «МК».

- При возбужденном исполнительном производстве и принудительном выселении расходы приставов возлагаются на должника, в данном случае на Ларису Долину, так как именно она уклоняется от добровольного исполнения судебного акта, - говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

- Платить Ларисе Александровне придется, судя по всему, за обеспечение доступа в квартиру, если вскрытие производиться силами привлеченной организации. А также за вывоз, упаковку, работы грузчиков, специального транспорта и складирование имущества, если таковые услуги потребуются.

Раскрыты подробности процедуры принудительного выселения Долиной

- С учетом особо пристального внимания к делу, могу предположить, что при наличии вещей и мебели сумма будет внушительной, - продолжает Вербицкая-Линник. - Вероятно, не одна сотня тысяч рублей, а, быть может, и не один миллион. Расходы за выселение в любом случае государству придется компенсировать именно народной артистке.

Напомним, Верховный суд постановил Долиной передать квартиру покупательнице еще в середине декабря. Долина стала вывозить вещи из жилья. Но акт приема-передачи вовремя не подписала и уехала отдыхать за рубеж. Предполагается, что в Россию она вернется лишь завтра.