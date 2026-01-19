Многодетных россиянок призвали признать ветеранами труда

Многодетных российских матерей, воспитавших трёх и более детей, необходимо признать ветеранами труда. Соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внесли члены фракции ЛДПР, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Распространить эту меру парламентарии предложили на женщин, которые имеют официальный стаж работы не менее 15 лет. Присваивать статус ветеранов труда, по их мнению, следует после совершеннолетия младшего ребёнка в семье. Это решение необходимо принять на фоне того, что действующие сегодня пособия и льготы для многодетных семей не хватает, считает глава фракции Леонид Слуцкий.

«Воспитание троих и более детей – это круглосуточная работа без выходных, больничных и отпусков. Такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне», – пояснил депутат.

По его мнению, утверждение законопроекта позволит сделать материнство более значимым для общества, а также повысит качество жизни родителей за счёт улучшения их материального состояния. Кроме того, так молодые семьи, которые только планируют завести детей, смогут рассчитывать на дополнительные гарантии, подчёркивается в документе.

До этого лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребёнком для многодетных родителей с 60 до 90 дней в год. Он отметил, что в семьях с несколькими детьми родителям приходится уделять больше времени заботе о здоровье, поэтому существующего лимита в 60 дней часто оказывается недостаточно.