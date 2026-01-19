Адвокат Долиной объяснила, зачем приставы приехали в квартиру певицы

Судебные приставы прибыли в квартиру Ларисы Долиной, чтобы подтвердить факт добровольной передачи ее квартиры новой владелице Полине Лурье. Об этом ТАСС заявила адвокат Долиной Мария Пухова.

"Никакого "принудительного выселения" Долиной, о котором писали журналисты, нет. Приставы сейчас проверяют, что решение суда было добровольно исполнено в установленный законом срок", - сказала Пухова.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила ТАСС, что приставы 19 января должны передать Лурье ключи от квартиры Долиной. Сотрудники ФССП прибыли на территорию дома в Ксеньинском переулке и зашли в подъезд, в котором расположена квартира.

Судебные приставы вскрыли двери Долиной

Ранее Главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница жилья Полина Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.