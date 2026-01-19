Певица Лариса Долина с наибольшей вероятностью передаст ключи от квартиры Полине Лурье в последние часы установленного срока. Об этом заявил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.

По словам адвоката, певица продолжает думать, что все еще находится «в своем праве», хотя уже давно «перешла мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям».

— Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы, — добавил Соловьев в беседе с РИА Новости.

19 января началось принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судебные приставы приехали на адрес, чтобы передать ключи покупательнице Полине Лурье.

Адвокат Долиной объяснила, зачем приставы приехали в квартиру певицы

Адвокат Ирина Зуй подробно рассказала о стандартной процедуре, через которую предстоит пройти Ларисе Долиной, когда начнется судебное производство в связи с ситуацией вокруг оспариваемой квартиры. По ее словам, устанавливается срок добровольного исполнения: обычно пять суток.