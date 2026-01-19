Героя России Шуваева назначили вице-губернатором Приангарья

Участник специальной военной операции, Герой России Александр Шуваев назначен вице-губернатором Приангарья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Назначил Героя России, участника программы "Время героев" генерал-майора Александра Михайловича Шуваева заместителем губернатора Иркутской области. Уверен, все его знания, умения, навыки будут направлены на защиту интересов жителей Приангарья, поддержку участников СВО и их семей. Обладая лучшими человеческими качествами, Александр Михайлович сможет многое сделать не только в рамках перечисленных направлений, но и для развития Иркутской области в целом", - сообщил Кобзев, добавив, что до своего назначения Шуваев прошел стажировку в органах власти региона.

По его словам, Шуваев проходил службу в Воздушно-десантных войсках России, участвовал в специальной военной операции, за боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В июне 2025 года он стал участником второго потока федеральной программы "Время героев", инициированной президентом РФ.

Кобзев также напомнил, что в области действует и региональная программа "Герои Приангарья" и некоторые ее участники, ранее также получили кадровые назначения. Александр Хливицкий был избран председателем думы Нижнеилимского муниципального округ, а Евгений Трошин назначен на должность коммерческого директора - заместителя генерального директора управляющей компании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" (АО "Особая экономическая зона "Иркутск").