Глава Якутии окунулся в крещенскую купель в минус 30

В Якутске, согласно традициям, первым среди местных жителей после обряда благословения в купель окунулся глава региона Айсен Николаев. Об этом Ил Дархан сообщил в своем Telegram-канале.

"Якутская зима сурова, морозы крепкие, но именно в такие минуты особенно остро чувствуешь силу духа, внутреннюю собранность и радость на душе", - поделился эмоциями глава региона.

По его словам, после такой процедуры человек обновляется, купель дает ему возможность подумать о самом главном в жизни. Николаев отметил, что для якутян погружение в купель - это не физическое испытание, а поступок, совершаемый по искренней вере.

"Подходить к нему нужно с ответственностью, уважением к своему здоровью и с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Берегите себя и своих близких". - призвал Николаев.

Глава Якутии пожелал всем верующим душевного равновесия, умиротворения и много сил для благих деяний. В столице региона сегодня было минус тридцать градусом мороза.