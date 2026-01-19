Крещенские купания: как россияне окунались в прорубь

Женщина во время крещенских купаний на территории клуба зимнего плавания «Косатка ДВ» во Владивостоке, 18 января 2026 года 
© Юрий Смитюк/ТАСС
Священнослужитель совершает чин освящения воды во время Крещенских купаний на Дворцовом пруду у Храма Живоначальной Троицы в Останкине, 18 января 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Мужчина во время крещенских купаний в купели на источнике у села Теряево Московской области около Свято-Успенского Иосифо-Волоцкого мужского монастыря, 18 января 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Мужчина во время крещенских купаний в Волгограде, 19 января 2026 года 
© Кирилл Брага/РИА Новости

Крещенские купания в 32-градусный мороз в Красноярске, 19 января 2026 года 
© Илья Наймушин/РИА Новости
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве, 18 января 2026 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Крещенские купания на озере Кенон в Чите при температуре минус 30 градусов Цельсия, 18 января 2026 года 
© Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Священнослужитель во время крещенских купаний на Дворцовом пруду парка «Останкино» в Москве, 18 января 2026 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Женщина во время крещенских купаний на Центральном пляже в Белгороде, 18 января 2026 года 
© Антон Вергун/ТАСС

Мужчина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве, 18 января 2026 года 
© Арина Антонова/ТАСС
Девушка во время крещенских купаний в купели на источнике у села Теряево Московской области около Свято-Успенского Иосифо-Волоцкого мужского монастыря, 18 января 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Крещенские купания на реке Обь в микрорайоне «Затон» в Новосибирске, 19 января 2026 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Военнослужащий во время крещенских купаний в купели 7-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции, 19 января 2026 года 
© Александр Река/ТАСС
Мужчина во время крещенских купаний на территории клуба зимнего плавания «Косатка ДВ» во Владивостоке, 18 января 2026 года 
© Юрий Смитюк/ТАСС

Женщина во время крещенских купаний на Дворцовом пруду у Храма Живоначальной Троицы в Останкине, 18 января 2026 года 
© Юрий Кочетков/РИА Новости
Мужчина во время крещенских купаний в храме Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону, 18 января 2026 года 
© Эрик Романенко/ТАСС
Девушка во время крещенских купаний на Дворцовом пруду парка «Останкино» в Москве, 18 января 2026 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Мужчины во время крещенских купаний на территории главного храма Вооруженных сил России в Московской области, 19 января 2026 года 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Мужчина во время крещенских купаний в реке Волге под Кинешмой в Ивановской области, 19 января 2026 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС

Женщина во время крещенских купаний на территории главного храма Вооруженных сил России в Московской области, 19 января 2026 года 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Мужчины во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве, 18 января 2026 года 
© Арина Антонова/ТАСС
Мужчины во время крещенских купаний в реке Волге под Кинешмой в Ивановской области, 19 января 2026 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Женщина во время крещенских купаний на Центральном пляже в Белгороде, 18 января 2026 года 
© Антон Вергун/ТАСС
Военнослужащий во время крещенских купаний в купели 7-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции, 19 января 2026 года 
© Александр Река/ТАСС

© Александр Кряжев/РИА Новости

В ночь на Крещение по всей стране прошли традиционные купания. Для безопасности участников у купелей дежурили спасатели и медики, а сами купания стали одним из самых зрелищных событий праздничных дней.

Крещение Господне православные верующие отмечают 19 января (6 января по старому стилю). Этот праздник, наряду с Пасхой, относится к числу древнейших в христианской традиции и в России неизменно сопровождается обрядом крещенских купаний. Верующие окунаются в ледяную воду в специально оборудованных и освящeнных прорубях.

Крещенские купания этого года — в фотогалерее «Газеты.Ru».