В Красноярске продлили режим "черного неба" до 20 января

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", действовавший в Красноярске до обеда 19 января, продлен до вечера 20 января. Об этом сообщает первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Режим неблагоприятных метеоусловий был введен в Красноярске с обеда 16 января по 15:00 (11:00 мск) 19 января.

"По данным Среднесибирского УГМС режим НМУ первой степени опасности в г. Красноярске продлено до 19:00 (15:00 мск) 20.01.2026 года", - сообщила Гуменюк.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске установилась морозная, безветренная погода. 19 января утром в городе было до минус 37 градусов, ночью столбик термометра покажет минус 39 градусов. Ветер слабый, малооблачно.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.